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В Оренбуржье из-за ливней подтопило 188 домов и более 360 приусадебных участков

Спасатели эвакуировали почти 100 человек из-за последствий ливней в Оренбуржье.

Источник: Комсомольская правда

Проливные дожди в Оренбургской области привели к серьезному паводку. По последним данным, вода затопила 188 частных домов и 361 приусадебный участок в пяти районах региона. Спасателям пришлось эвакуировать 93 местных жителя, включая 12 детей, сообщает региональное управление МЧС.

Эвакуированные оренбуржцы сейчас находятся у родственников или в специальных пунктах временного размещения. За минувшие сутки уровень воды спал в трех населенных пунктах, что позволило освободить от затопления 14 жилых строений. Однако основная проблема сохраняется в городе Бугуруслане, в воде остаются 144 дома и 281 участок.

На месте чрезвычайной ситуации работу координирует начальник главного управления МЧС по области Александр Зенов. Для ликвидации последствий стихии привлечены 66 человек и 33 единицы спецтехники. От федерального ведомства в операции задействованы 22 спасателя и семь машин.

В региональных властях отметили, что нынешний июнь стал самым дождливым за последние 26 лет. В Асекеевском районе всего за сутки выпала норма осадков, рассчитанная на три месяца. Из-за критической ситуации в Бугуруслане был введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, это не единственное стихийное бедствие на Урале. Так, 22 июня 2026 года на Свердловскую область обрушился мощный торнадо, который прошел от Нижнего Тагила до Кушвы. Стихия повалила деревья и оборвала линии электропередач, в результате чего тысячи человек остались без света.

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