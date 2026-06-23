После взрыва газа в доме в Новосибирске помощь потребовалась 11 семьям

В 20 квартирах дома зарегистрированы 37 человек. После взрыва жить в нем стало невозможно. Как уточнил господин Шатула, отдельная работа ведется с семьями, у которых есть дети. «По возможности стараемся определить их в лагеря отдыха», — добавил он (цитата по ТАСС).