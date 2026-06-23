После взрыва газа в доме в Новосибирске помощь потребовалась 11 семьям

После взрыва в трехэтажном жилом доме в Новосибирске трем семьям подбирают временное жилье. Еще 11 семей обратились за социальной помощью, заявил глава администрации Калининского района Герман Шатула.
В 20 квартирах дома зарегистрированы 37 человек. После взрыва жить в нем стало невозможно. Как уточнил господин Шатула, отдельная работа ведется с семьями, у которых есть дети. «По возможности стараемся определить их в лагеря отдыха», — добавил он (цитата по ТАСС).
Взрыв газа произошел 19 июня на территории дома № 57 на ул. Народной. Начался пожар, огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Четыре человека были спасены, двое госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК).