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В Немане ночью сгорела легковушка

Пожар случился на улице Красноармейской.

В Немане в ночь на 23 июня сгорел автомобиль. О пожаре, который случился в 03.15, сообщает областное МЧС.

Известно, что на улице Красноармейской горел салон легкового автомобиля. Прибывшие пожарные огонь потушили, пострадавших нет.

Причина случившегося выясняется.

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