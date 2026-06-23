В Немане ночью сгорела легковушка

В Немане в ночь на 23 июня сгорел автомобиль. О пожаре, который случился в 03.15, сообщает областное МЧС.
Известно, что на улице Красноармейской горел салон легкового автомобиля. Прибывшие пожарные огонь потушили, пострадавших нет.
Причина случившегося выясняется.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше