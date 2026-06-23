Семь человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме США

Ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили, что организатором сорванного нападения на Белый дом с помощью дронов со взрывчаткой был мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Его задержали в штате Небраска 14 июня. В общей сложности в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния были задержаны пять подозреваемых.