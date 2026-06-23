В турецкой Анталье нашли мертвым российского туриста

Как сообщает местное издание Turizm News, погибшего нашли лежащим лицом вниз на земле на территории сада трехэтажного жилого здания. Личность мужчины удалось установить по заграничному паспорту, который находился при нем; выяснилось, что россиянин прибыл на курорт за 12 дней до происшествия. Точная причина смерти туриста пока не установлена, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в морг Института судебной медицины.