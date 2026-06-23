В турецкой Анталье нашли мертвым российского туриста

В турецком курортном городе Анталья в саду жилого дома обнаружено тело 51-летнего гражданина России Сергея Тремасова. Мужчина приехал на отдых в Турцию около двух недель назад.
Как сообщает местное издание Turizm News, погибшего нашли лежащим лицом вниз на земле на территории сада трехэтажного жилого здания. Личность мужчины удалось установить по заграничному паспорту, который находился при нем; выяснилось, что россиянин прибыл на курорт за 12 дней до происшествия. Точная причина смерти туриста пока не установлена, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в морг Института судебной медицины.
В Генеральном консульстве России в Анталье подтвердили факт трагедии. В беседе с РИА Новости представители дипмиссии сообщили, что дипломаты уже установили контакт с турецкими профильными службами и родственниками погибшего. Российское ведомство выразило готовность оказать всю необходимую консульскую помощь, в том числе содействие в оформлении документов для репатриации тела на родину.