Вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Выксе

Жители отмечают, что испорченных надгробий «очень много» и советуют всем, у кого на этом кладбище похоронены родственники, лично проверить состояние могил. В чатах поселка также призвали обращаться в МВД по городскому округу Выкса, если повреждения затронули конкретные семьи.