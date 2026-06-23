Вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Выксе

О массовой порче надгробий на кладбище в посёлке Досчатое, расположенном в районе улицы Свердлова, сообщили местные жители корреспонденту портала «Выкса.РФ». По словам очевидцев, могилы не провалены и не перекошены, однако на многих памятниках заметны следы обуви, оставленные вандалами.
Жители отмечают, что испорченных надгробий «очень много» и советуют всем, у кого на этом кладбище похоронены родственники, лично проверить состояние могил. В чатах поселка также призвали обращаться в МВД по городскому округу Выкса, если повреждения затронули конкретные семьи.
Полиция пока не сообщала подробности происшествия официально.
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