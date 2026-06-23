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Вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Выксе

Жители Досчатого обнаружили следы обуви на памятниках и призвали соседей проверить могилы близких.

О массовой порче надгробий на кладбище в посёлке Досчатое, расположенном в районе улицы Свердлова, сообщили местные жители корреспонденту портала «Выкса.РФ». По словам очевидцев, могилы не провалены и не перекошены, однако на многих памятниках заметны следы обуви, оставленные вандалами.

Жители отмечают, что испорченных надгробий «очень много» и советуют всем, у кого на этом кладбище похоронены родственники, лично проверить состояние могил. В чатах поселка также призвали обращаться в МВД по городскому округу Выкса, если повреждения затронули конкретные семьи.

Полиция пока не сообщала подробности происшествия официально.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев высказался о повреждённой камере на Московском вокзале.