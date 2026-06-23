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Несколько районов Крыма остались без электроэнергии

В Крыму произошли временные отключения электроэнергии, затронувшие несколько городов и районов на севере и западе полуострова.

В Крыму произошли временные отключения электроэнергии, затронувшие несколько городов и районов на севере и западе полуострова. По информации ГУП РК «Крымэнерго», без света остались потребители в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также в соответствующих районах, — сообщает МК Крым.

Причиной перебоев стали технологические нарушения в сетях. На местах уже работают аварийные бригады, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Ожидается, что подача электричества будет полностью возобновлена в течение суток. Жителям рекомендуется с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за дальнейшими сообщениями от энергетиков.

Прокуратура республики взяла под контроль ход и результаты проведения восстановительных работ.

В одном из российских регионов начались серьёзные проблемы со светом.

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