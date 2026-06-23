«Вечером 22 июня ВСУ тремя дронами атаковали школу № 1 в селе Водяное. Был поврежден генератор столовой, выбиты стекла. Также повреждения получил автомобиль завхоза. Пострадавших нет», — сообщили ТАСС в администрации.
ВСУ атаковали школу в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дронами атаковали школу № 1 в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, повреждены генератор и остекление. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.