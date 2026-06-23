ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Вооруженные силы Украины ударили по школе в Запорожской области, в результате чего здание получило повреждения. Об этом рассказали власти региона.
Отмечается, что в результате инцидента были разрушены оконные конструкции и выведен из строя генератор. Специалисты уже приступили к оценке нанесенного ущерба, в ближайшее время они расскажут об итогах работы.
Ранее сайт KP.RU информировал, что 22 июня украинские боевики нанесли массированные удары по Воронежу. При инциденте были повреждены 10 многоквартирных домов и шесть частных зданий. Есть также и жертвы среди мирного населения — в результате атаки погибло пятеро людей.
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