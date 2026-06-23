Электроснабжение нарушено на западе и севере Крыма

На западе и севере Крыма нарушено электроснабжение. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
Там уточнили, что специалисты приступили к восстановительным работам. По данным компании, электричество восстановят в течение суток.
— В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой; Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов, — написали в Telegram-канале «Крымэнерго».
14 июня в Херсонской области все 14 муниципальных округов оказались полностью обесточены в связи с технологическим нарушением в энергосистеме региона.
5 июня Запорожская АЭС также осталась без электричества из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.