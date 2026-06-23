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Житель Сочи по указке мошенников вывез и распилил родительский сейф в лесу

Телефонные мошенники в Сочи обманули 18-летнего местного жителя, заставив его похитить сбережения собственных родителей. Злоумышленники угрожали юноше уголовной ответственностью за финансирование противоправной деятельности. Парень вывез сейф в лес, а затем передал деньги и ценности прибывшей из Северского района девушке-курьеру, которую позже задержала полиция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Сочи жертвой телефонных аферистов стал 18-летний местный житель. Используя психологическое давление и угрозы, злоумышленники убедили молодого человека похитить сбережения собственных родителей, сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.

По данным правоохранительных органов, юноше позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками военкомата и ФСБ. Они заявили, что на имя молодого человека якобы открыты счета для финансирования противоправной деятельности, и, чтобы избежать уголовной ответственности, он обязан передать семейные ценности на «проверку». Поверив аферистам, молодой человек вывез сейф родителей в лесной массив, где распилил его и изъял около одного миллиона рублей наличными и ювелирные украшения.

Похищенное имущество он передал 18-летней девушке-курьеру, прибывшей из Северского района. Как установило следствие, сообщница мошенников переночевала в гостинице, а на следующий день передала деньги и драгоценности своему куратору в одном из торговых центров.

В настоящий момент девушка задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве; ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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