Водитель Mercedes погиб в ДТП на внешней стороне 39-го километра МКАД

— На внешней стороне 39-го километра МКАД водитель Hyundai совершил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности автомобилем Mercedes и сбил его водителя, который вышел из транспортного средства и находился на проезжей части. В результате мужчина погиб на месте дорожной аварии, — рассказала Нефедова.