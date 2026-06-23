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Водитель Mercedes погиб в ДТП на внешней стороне 39-го километра МКАД

ДТП с участием Hyundai и Mercedes произошло на внешней стороне 39-го километра МКАД. В результате аварии погиб водитель Mercedes. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

ДТП с участием Hyundai и Mercedes произошло на внешней стороне 39-го километра МКАД. В результате аварии погиб водитель Mercedes. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На внешней стороне 39-го километра МКАД водитель Hyundai совершил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности автомобилем Mercedes и сбил его водителя, который вышел из транспортного средства и находился на проезжей части. В результате мужчина погиб на месте дорожной аварии, — рассказала Нефедова.

По факту произошедшего правоохранители начали процессуальную проверку. Ее ход взяла на контроль прокуратура.

О самом ДТП стало известно примерно в 08:30 23 июня. К месту аварии прибыли оперативные службы столицы. Движение транспорта в этом районе было затруднено.

22 июня ДТП с участием пяти легковушек и двух грузовиков произошло на трассе М-9 «Балтия» около подмосковной Истры. В результате аварии скончался один из водителей большегрузов. Травмы получили женщина и двое подростков.