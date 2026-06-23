Бывшего полицейского под Воронежем будут судить за наркотики и превышение полномочий

По версии следствия, мужчина работал оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков в местном отделе полиции. В одном из заброшенных строений он нашел и приобрел наркотическое средство в крупном размере, после чего принес его в свой служебный кабинет и хранил там. При этом у него не было цели сбывать запрещенное вещество — он просто оставил его у себя.