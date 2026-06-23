Жертва мастэктомии обвинила хирурга в «краже ее детства»

Американка, которой в подростковом возрасте провели двойную мастэктомию, публично обвинила хирурга в том, что он удалил ей здоровую грудь. Клэр Абернати направила открытое письмо доктору Алану Дулину, заявив, что операция была ненужной и нанесла ей пожизненные физические и эмоциональные травмы, — сообщает Fox News.
В своём обращении Абернати утверждает, что в 14 лет ей назначили тестостерон, а спустя восемь месяцев хирург удалил ей грудь после всего лишь 15-минутной консультации. По её словам, врач воспользовался растерянностью подростка и доверием семьи, совершив акт насилия, последствия которого она ощущает до сих пор.
Женщина описывает ужасающие детали последствий операции, включая некроз тканей сосков. Она заявляет, что посвятит свою жизнь тому, чтобы предать огласке методы работы хирурга. В настоящее время Абернати сотрудничает с Федеральной торговой комиссией и Сенатом США для расследования деятельности доктора.
На сайте Американского института пластической хирургии доктор Дулин представлен как сертифицированный специалист по косметической хирургии, обещающий пациентам индивидуальный подход и долгосрочное удовлетворение результатами.
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