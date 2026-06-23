Жертва мастэктомии обвинила хирурга в «краже ее детства»

В своём обращении Абернати утверждает, что в 14 лет ей назначили тестостерон, а спустя восемь месяцев хирург удалил ей грудь после всего лишь 15-минутной консультации. По её словам, врач воспользовался растерянностью подростка и доверием семьи, совершив акт насилия, последствия которого она ощущает до сих пор.