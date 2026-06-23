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Нижегородка упала на рельсы на станции метро «Чкаловская» сегодня утром

Инцидент спровоцировал серьёзные сбои в работе метрополитена в нижней части города.

Сегодня утром на станции метро «Чкаловская» произошёл несчастный случай — девушка оказалась на железнодорожных путях. Для спасения пострадавшей пришлось отключить напряжение на линии и провести эвакуацию. Об этом сообщили в МАХ-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Инцидент спровоцировал серьёзные сбои в работе метрополитена в нижней части города — ряд поездов вынужденно задержали, на станциях сложилась крайне напряжённая обстановка.

Напомним, что утром 23 июня неожиданно остановилось движение по Автозаводской линии метро — об этом сообщил портал. Примерно 40 минут назад пассажиров принудительно вывели из вагонов, а причины сбоя пока не раскрыты. У станций скопились многочисленные группы людей.