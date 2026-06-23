Нижегородка упала на рельсы на станции метро «Чкаловская» сегодня утром

Напомним, что утром 23 июня неожиданно остановилось движение по Автозаводской линии метро — об этом сообщил портал. Примерно 40 минут назад пассажиров принудительно вывели из вагонов, а причины сбоя пока не раскрыты. У станций скопились многочисленные группы людей.