После проникновения группы людей в детский лагерь в Туве возбуждено дело о краже

По данным МВД, 22 июня в полицию поступило сообщение о том, что вечером на территорию лагеря «проникла группа неизвестных лиц». После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу телефона. Никто не пострадал. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).