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Ракетную опасность объявили в четырех российских регионах

Ракетную опасность объявили в Липецкой и Воронежской областях. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили губернаторы Игорь Артамонов и Александр Гусев.

Ракетную опасность объявили в Липецкой и Воронежской областях. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили губернаторы Игорь Артамонов и Александр Гусев.

— Ракетная опасность на всей территории Липецкой области, — написал Артамонов в МАКС.

Гусев сообщил, что в Воронежской области работают системы оповещения.

— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая, — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, ракетную опасность объявили Ростовской и Волгоградской областях. Соответствующее уведомление появилось в приложении МЧС России.

— В Ростовской области объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг! — сказано в сообщении.

Жителей Волгоградской области также призвали пройти в укрытие и избегать открытой местности из-за аналогичной угрозы.

Утром 22 июня Воронеж был атакован украинскими ракетами. По словам Гусева, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Также в Сети появилась информация о том, что украинские войска нанесли удары по Воронежу якобы с помощью британских ракет Storm Shadow.

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