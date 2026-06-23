Россиянина нашли в Белграде с перерезанным горлом после знакомства с девушкой

В Белграде недалеко от Нового кладбища обнаружено тело 20-летнего гражданина России Михаила с перерезанным горлом. Мать погибшего уже прибыла в Сербию и наняла местного адвоката, чтобы добиться полноценного расследования обстоятельств гибели сына. По её словам, Михаил вёл трезвый образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики, они созванивались ежедневно.
Друзья рассказали, что за пару дней до трагедии Михаил познакомился с девушкой с розовыми волосами и провёл с ней ночь. На следующий день он заявил, что незнакомка украла его кошелек, и отправился на её поиски в местный ночной клуб.
Очевидцы описывали его дальнейшее поведение как странное. Без документов он заселился в отель рядом с клубом, ходил по коридорам с камнем в руке, который сотрудники безуспешно пытались отобрать. Затем Михаил направился к себе домой, но до квартиры не дошёл.
Вскоре его тело нашли недалеко от Нового кладбища. Следствию предстоит выяснить, что произошло в последние часы жизни молодого человека. Детали произошедшего устанавливаются.