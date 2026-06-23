В регионах Центральной России за сутки после атак ВСУ погибли семь человек

В Шебекинском округе пострадали четыре человека. В селе Белянка после атаки FPV-дрона на автомобиль госпитализированы двое мужчин: у одного рана теменной области и открытый перелом голени, у второго — осколочное ранение грудной клетки. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.