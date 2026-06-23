В регионах Центральной России за сутки после атак ВСУ погибли семь человек

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погибли семь человек, еще несколько десятков обратились за медицинской помощью. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Воронежской, Белгородской и Курской областях.
В Воронеже, по данным губернатора Александра Гусева, в результате ракетной атаки погибли пять человек. В медучреждения обратились несколько десятков жителей, большую часть после оказания помощи уже отпустили домой.
В городе повреждены промышленное предприятие, десять многоквартирных домов, шесть частных домов и около 50 автомобилей. Ранее власти сообщали, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей.
В Белгородской области, как сообщил оперативный штаб региона, погиб один человек, еще пять получили ранения.
В Краснояружском округе FPV-дрон атаковал автобус на участке дороги Красная Яруга — Вязовое. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
В Шебекинском округе пострадали четыре человека. В селе Белянка после атаки FPV-дрона на автомобиль госпитализированы двое мужчин: у одного рана теменной области и открытый перелом голени, у второго — осколочное ранение грудной клетки. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
В Шебекино ранены еще два человека. Один получил осколочное ранение спины при детонации беспилотника на территории предприятия, у второго после атаки FPV-дрона на коммерческий объект диагностированы осколочные ранения лица и руки. Оба лечатся амбулаторно.
В Грайвороне при взрыве FPV-дрона пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки, плеча и ног.
Всего, по данным белгородского оперштаба, ВСУ атаковали девять муниципалитетов региона с применением как минимум 153 беспилотников и 25 боеприпасов. Еще восемь раз дроны сбрасывали взрывные устройства. В восьми округах повреждены частные домовладения, автомобили, сельхозтехника, коммерческие и инфраструктурные объекты, а также линия электропередачи.
В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, погиб один человек и еще один пострадал. В селе 1-е Выгорное Тимского района местная жительница скончалась от минно-взрывной травмы после атаки БПЛА.
В Рыльске женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму при атаке дрона. Ей назначено амбулаторное лечение.
В трех районах Курской области повреждены частные домовладения, молоковоз и ангар недействующего локомотивного депо. В регионе сбиты 76 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 97 раз, еще 5 раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
В Тульской области, как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, повреждены два дома. В Щекино был атакован многоквартирный дом, пострадавших нет. Власти решают вопрос о восстановлении подъездов. В населенном пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома. Всего в регионе уничтожены 14 беспилотников.
По данным Минобороны РФ, с 22 по 23 июня в России сбиты 284 БПЛА самолетного типа, в том числе в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.
В Калужской области, по информации губернатора Владислава Шапши, уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших и повреждений нет. Брянские, орловские и смоленские власти о последствиях не сообщали.