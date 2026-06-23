Женщины, готовившие теракт в Пятигорске, приехали из Москвы и не были знакомы

Две женщины, планировавшие устроить теракт в Пятигорске, приехали туда из Москвы. Злоумышленницы не были знакомы и не знали, что их хотят использовать в качестве «живых бомб». Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— По данным следствия, не позднее 18 июня текущего года фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск с целью совершения террористических актов. При этом женщины не были знакомы между собой, каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемые собирались устроить теракт против сотрудников одного из силовых ведомств Пятигорска. Одна из фигуранток, 19-летняя девушка, забрала взрывчатку из тайника 20 июня. Ее задержали на подходе к КПП.
Впоследствии правоохранители поймали вторую подозреваемую — 47-летнюю женщину. Она должна была доставить взрывчатку к объекту в момент работы следствия после первого взрыва. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.