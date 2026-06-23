Женщины, готовившие теракт в Пятигорске, приехали из Москвы и не были знакомы

— По данным следствия, не позднее 18 июня текущего года фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск с целью совершения террористических актов. При этом женщины не были знакомы между собой, каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц, — рассказали в Telegram-канале ведомства.