В Туве возбуждено уголовное дело после вторжения группы мужчин в детский лагерь

По данным регионального МВД, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня. Группа из пяти неизвестных мужчин незаконно проникла на территорию лагеря в городе Ак-Довурак. По словам воспитанников, злоумышленники проверяли личные вещи и карманы детей, после чего скрылись, прихватив с собой чужие ценности.