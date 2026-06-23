В Туве возбуждено уголовное дело после вторжения группы мужчин в детский лагерь

Полиция Республики Тыва начала расследование уголовного дела по факту кражи имущества в детском оздоровительном лагере «Таежный», расположенном в Барун-Хемчикском районе.
По данным регионального МВД, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня. Группа из пяти неизвестных мужчин незаконно проникла на территорию лагеря в городе Ак-Довурак. По словам воспитанников, злоумышленники проверяли личные вещи и карманы детей, после чего скрылись, прихватив с собой чужие ценности.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Установлено, что среди похищенного — мобильный телефон одного из отдыхающих.
Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура Тувы, которая также инициировала масштабную проверку соблюдения мер безопасности в детском учреждении.