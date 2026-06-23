В селе Красноярского края мужчина с бензопилой пытался напасть на полицейских

В поселке Зеленая Дубрава Канского округа пьяный мужчина с бензопилой пытался напасть на полицейских. Как рассказали в МВД Красноярского края, чтобы остановить агрессора, оперативникам уголовного розыска пришлось стрелять.
Инцидент произошел еще в ночь на 18 июня на улице Березовая. Во время беседы сотрудника с местной жительницей из ограды выбежал 25-летний мужчина с заведенной бензопилой.
Он размахивал инструментом и угрожал полицейским. Оперуполномоченный произвел два предупредительных выстрела вверх, однако сельчанин продолжил идти.
К счастью, его удалось остановить — помогли местные жители. Пострадавших нет.
На буйного мужчину завели уголовное дело. Выясняются все подробности случившегося.