Ночь на Колдуне: туристы забрались на гору в Краснодарском крае и не смогли спуститься

Вечером в Краснодарском крае двое мужчин отправились на прогулку вдоль побережья от Мысхако в сторону Широкой балки. Они решили подняться на выступ горы Колдун, однако вскоре оказались в ловушке — не могли ни подняться дальше, ни спуститься вниз. Оказавшись на высоте около 30 метров от земли, туристы вызвали экстренные службы.
На место прибыли спасатели Новороссийска. С помощью альпинистского снаряжения они поднялись к застрявшим путешественникам и эвакуировали их. Операция заняла около трёх часов.
Мужчин подняли на безопасный участок, после чего проводили в посёлок Мысхако. Медицинская помощь им не потребовалась. По информации Telegram-канала «Краснодар и край», оба туриста отделались лишь испугом.
Причины, по которым мужчины не смогли самостоятельно спуститься, не уточняются. Спасатели рекомендуют туристам не совершать восхождения в тёмное время суток без специального снаряжения и сопровождения опытных инструкторов.