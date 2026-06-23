Ночь на Колдуне: туристы забрались на гору в Краснодарском крае и не смогли спуститься

Вечером в Краснодарском крае двое мужчин отправились на прогулку вдоль побережья от Мысхако в сторону Широкой балки. Они решили подняться на выступ горы Колдун, однако вскоре оказались в ловушке — не могли ни подняться дальше, ни спуститься вниз. Оказавшись на высоте около 30 метров от земли, туристы вызвали экстренные службы.