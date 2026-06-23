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Ночь на Колдуне: туристы забрались на гору в Краснодарском крае и не смогли спуститься

Вечером в Краснодарском крае двое мужчин отправились на прогулку вдоль побережья от Мысхако в сторону Широкой балки.

Вечером в Краснодарском крае двое мужчин отправились на прогулку вдоль побережья от Мысхако в сторону Широкой балки. Они решили подняться на выступ горы Колдун, однако вскоре оказались в ловушке — не могли ни подняться дальше, ни спуститься вниз. Оказавшись на высоте около 30 метров от земли, туристы вызвали экстренные службы.

На место прибыли спасатели Новороссийска. С помощью альпинистского снаряжения они поднялись к застрявшим путешественникам и эвакуировали их. Операция заняла около трёх часов.

Мужчин подняли на безопасный участок, после чего проводили в посёлок Мысхако. Медицинская помощь им не потребовалась. По информации Telegram-канала «Краснодар и край», оба туриста отделались лишь испугом.

Причины, по которым мужчины не смогли самостоятельно спуститься, не уточняются. Спасатели рекомендуют туристам не совершать восхождения в тёмное время суток без специального снаряжения и сопровождения опытных инструкторов.