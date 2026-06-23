Рации «Радон» для МВД собирали из китайского железа — теперь предприниматели за решёткой

Бизнесменов задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Москву. Как писала газета «Коммерсант», претензии связаны с контрактом 2020 года: для нужд МВД должны были поставить радиостанции «Радон П45» почти на миллион рублей. По версии следствия, технику собрали из иностранных деталей, хотя условия договора это запрещали.