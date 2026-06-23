Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем 23-летний водитель погиб в ДТП с «Рено»

По предварительным данным, молодой человек вылетел на «встречку» в запрещенном месте в Аннинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Аннинском районе столкнулись «ГАЗ» и «Рено» с полуприцепом — 23-летний водитель отечественной машины погиб на месте. Авария произошла 22 июня около 19:18 на 331-м километре автодороги Р-298, когда молодой человек вылетел на «встречку» в запрещенном месте. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 23 июня.

По предварительным данным полиции, парень за рулем «ГАЗа» выехал на полосу встречного движения в зоне, где это запрещено правилами, и врезался в «Рено» с полуприцепом «НАРКО 23PP3». За рулем иномарки находился 42-летний белгородец.

22-летняя пассажирка «ГАЗа» и водитель «Рено» выжили, но получили травмы — обоих доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и точные причины смертельной аварии.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше