Под Воронежем 23-летний водитель погиб в ДТП с «Рено»

В Аннинском районе столкнулись «ГАЗ» и «Рено» с полуприцепом — 23-летний водитель отечественной машины погиб на месте. Авария произошла 22 июня около 19:18 на 331-м километре автодороги Р-298, когда молодой человек вылетел на «встречку» в запрещенном месте. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 23 июня.