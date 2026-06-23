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Иностранец поджег рельсовый автобус в Петербурге по указу неизвестных

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Источник: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге задержали 26-летнего иностранца за поджог секции рельсового автобуса. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу, мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога секции рельсового автобуса в моторвагонном депо Санкт-Петербург-Балтийского парка. Мигрант связывался через мессенджер с неизвестным куратором, который дал указ совершить теракт.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Террористический акт». Подозреваемый находится под стражей, — рассказали в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двадцати лет.

Задержание провели сотрудники УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке ОМОН «Балтика».