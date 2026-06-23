СМИ: не менее 10 россиян заболели лихорадкой денге на Мальдивах

Клиническая картина заболевания у вернувшихся в Россию туристов схожа: сильная слабость, резкие скачки температуры до 39−40 градусов и изнуряющие головные боли. У ряда пациентов, сдавших анализы в столичных клиниках, выявлено значительное снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови. В отдельных случаях диагностирована тяжелая форма заболевания, требующая стационарного лечения. Стоит отметить, что у части пострадавших с аналогичными симптомами медики диагностировали вирус Коксаки.