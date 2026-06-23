СМИ: не менее 10 россиян заболели лихорадкой денге на Мальдивах

Группа российских туристов столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время отдыха на Мальдивских островах. По информации Telegram-канала SHOT, не менее десяти соотечественников заразились лихорадкой денге, проводя отпуск в пятизвездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi.
Отдыхающие отмечают критическое обилие комаров на территории курорта, который традиционно считается одним из лучших семейных направлений в Индийском океане. По словам туристов, на жалобы о нашествии насекомых персонал отеля ответил, что дополнительные меры защиты невозможны, так как стандартные протоколы уже соблюдены.
Клиническая картина заболевания у вернувшихся в Россию туристов схожа: сильная слабость, резкие скачки температуры до 39−40 градусов и изнуряющие головные боли. У ряда пациентов, сдавших анализы в столичных клиниках, выявлено значительное снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови. В отдельных случаях диагностирована тяжелая форма заболевания, требующая стационарного лечения. Стоит отметить, что у части пострадавших с аналогичными симптомами медики диагностировали вирус Коксаки.
Ситуация на островах осложняется общей эпидемиологической обстановкой. С начала года на Мальдивах зафиксировано свыше 2000 случаев заражения лихорадкой денге, что в пять раз превышает статистику аналогичного периода прошлого года.