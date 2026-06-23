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Ракетная опасность объявлена в Нижегородской области

В аэропорту Чкалов действуют ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

На территории Нижегородской области утром 23 июня был введен режим «Ракетная опасность». Соответствующее предупреждение жителям направлено региональной РСЧС. Аналогичные меры также были приняты в Московской и Самарской областях.

Кроме того, в аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

В связи с угрозой региональное управление МЧС напомнило нижегородцам основные правила безопасности. При обнаружении беспилотника в небе необходимо немедленно покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании. Наиболее безопасными местами считаются подвалы, подземные паркинги и переходы. Если поблизости нет укрытий, следует спрятаться за плотными деревьями, в канаве или за бетонным ограждением.

Тем, кто находится в помещении, рекомендуют держаться подальше от окон, спуститься на нижние этажи или в подвал и не пользоваться лифтом. В квартире самым безопасным местом считается ванная комната или пространство у несущей стены.

Спасатели также призвали жителей сохранять спокойствие, не снимать на фото и видео беспилотники и работу систем ПВО. После окончания угрозы нельзя приближаться к обломкам дронов — о подобных находках необходимо сообщать по номеру 112.

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