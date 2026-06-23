Арзамасский рецидивист совершил несколько краж из магазинов

Полиция Арзамаса завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в девяти кражах из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Выяснилось, что мужчина, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, организацию наркопритона и имущественные преступления, после освобождения из тюрьмы в начале текущего года продолжил свою преступную деятельность, похищая товары из магазинов. Каждый раз злоумышленник покушался на один и тот же набор: бутылка спиртного и несколько банок консервов.
«Как оказалось, с таким подарочным кейсом он приходил к своей возлюбленной, иногда даже дважды в день, не забывая перед этим с преступным умыслом “посетить” торговое заведение», — говорится в сообщении.
Задержанный житель Арзамаса полностью признал свою вину, уголовное дело передано в суд.
Напомним, что в Семеновском округе похитили памятные иконы со скитов староверов.