Арзамасский рецидивист совершил несколько краж из магазинов

Выяснилось, что мужчина, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, организацию наркопритона и имущественные преступления, после освобождения из тюрьмы в начале текущего года продолжил свою преступную деятельность, похищая товары из магазинов. Каждый раз злоумышленник покушался на один и тот же набор: бутылка спиртного и несколько банок консервов.