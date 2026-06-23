Стена рухнула на детей во время смерча в Кушве

В Кушве во время бушующего смерча на детей рухнула стена дома и завалила их. Малышей спасли родные и знакомые семьи, которые прибежали на помощь во время ЧП.
В момент происшествия мать была дома с пятью детьми. Она рассказала «КП-Екатеринбург», что сначала началась сильная гроза, а затем раздался громкий гул.
«Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, дети оказались под кусками, вход к ним перекрыл шкаф-купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу», — рассказала она. Через несколько минут к дому прибежали друзья и родственники, которые помогли вытащить детей из-под завалов. Кушвинка также прислала фотографии, на которых видно, что у дома действительно нет одной стены. На участке повалены деревья, а на земле лежат обломки крыши.
«Я сразу отправила детей к подругам, а сама осталась собирать вещи и документы. Дети просили меня поехать с ними и не оставаться возле дома. Сегодня я их еще не видела. Подруги говорят, что они еще спят. Видимо, вчера они сильно устали. Дом не подлежит восстановлению, разрушена половина здания. Все нужно снести», — объяснила женщина.
ЕАН писал, что смерч прошел вчера вечером в Кушве. В результате были повреждены почти 100 домов, 32 частных жилища разрушены до основания. Пострадали 16 человек, сообщили в областном ГУ МЧС. Сейчас в Кушве действует режим ЧС, в городе работают члены правительства области. Специалисты продолжают восстановление электро- и газоснабжения в муниципалитете.