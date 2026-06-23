Стена рухнула на детей во время смерча в Кушве

«Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, дети оказались под кусками, вход к ним перекрыл шкаф-купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу», — рассказала она. Через несколько минут к дому прибежали друзья и родственники, которые помогли вытащить детей из-под завалов. Кушвинка также прислала фотографии, на которых видно, что у дома действительно нет одной стены. На участке повалены деревья, а на земле лежат обломки крыши.