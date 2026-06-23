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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Меры связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне режима ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Несмотря на введенные ограничения, воздушная гавань продолжает работу с пассажирами. В терминале находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, которые помогают людям получить необходимую информацию и решить возникающие вопросы.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. Медицинский пункт аэропорта продолжает работу в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее на территории Нижегородской области был введен режим «Ракетная опасность». Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб. В случае необходимости следует обращаться по телефону 112.

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