Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседанию по делу об убийстве Тарховых помешала ракетная опасность в Самаре

В Самарском областном суде прервали заседание по Тарховым из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 июня 2026 года, в Самаре судебному заседанию по делу об убийстве Тарховых помешала ракетная опасность. Ее объявили в регионе в 11:00, к этому времени всех участников заседания уже привезли в Самарский областной суд. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Екатерину и Людмилу Тарховых уже провели в зал судебных заседаний. Также в суд прибыла одна из обвиняемых Таисия Киселева. Однако после объявления ракетной опасности всех участников процесса вывели обратно. Тех, кто находится внутри здания, размещают в подвалах.

Заседание прервали, по всей видимости, оно теперь начнется после отбоя ракетной опасности. Это должен быть третий судебный процесс. Первое заседание прошло 21 мая, а второе — 22 мая. Уже раскрыты подробности о покупке бочек, гречке в ванной, ядовитых капсулах и др.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше