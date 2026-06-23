Заседанию по делу об убийстве Тарховых помешала ракетная опасность в Самаре

Во вторник, 23 июня 2026 года, в Самаре судебному заседанию по делу об убийстве Тарховых помешала ракетная опасность. Ее объявили в регионе в 11:00, к этому времени всех участников заседания уже привезли в Самарский областной суд. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».
Екатерину и Людмилу Тарховых уже провели в зал судебных заседаний. Также в суд прибыла одна из обвиняемых Таисия Киселева. Однако после объявления ракетной опасности всех участников процесса вывели обратно. Тех, кто находится внутри здания, размещают в подвалах.
Заседание прервали, по всей видимости, оно теперь начнется после отбоя ракетной опасности. Это должен быть третий судебный процесс. Первое заседание прошло 21 мая, а второе — 22 мая. Уже раскрыты подробности о покупке бочек, гречке в ванной, ядовитых капсулах и др.