Мужчина в наушниках погиб под колесами электрички в Самарской области 23 июня

«Предварительно установлено, что на 169 км перегона Старосемейкино — Водинская электропоездом № 6331 был смертельно травмирован житель Самарской области. Мужчина шел вдоль ж/д путей и слушал музыку через наушники. Машинист не смог предотвратить наезд», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.