Доктор географических наук назвал высокой вероятность новых смерчей на Урале

«Смерч, обрушившийся на Кушву — очень редкое природное явление, поскольку он прошел через населенный пункт. В России более 90 процентов смерчей, как правило, остаются незамеченными, так как зарождаются вдалеке от городов и дорог. Так, например, 8 мая этого года в Республике Коми были зафиксированы смерчи как минимум такой же интенсивности или даже более сильные, чем в Свердловской области», — рассказал Шихов.