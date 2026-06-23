Доктор географических наук назвал высокой вероятность новых смерчей на Урале

По словам доктора географических наук Андрея Шихова, вчерашний смерч в Свердловской области, ставший одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия, зародился вблизи поселка Малая Лая. Его появлению способствовал циклон, который обеспечил приток теплого влажного воздуха и сильные порывы ветра.
Сметая все на своем пути, торнадо двинулся на север и обрушился всей мощью на небольшой город Кушва. В населенном пункте, как сообщала ранее «РГ», он повредил крыши десятков частных домов, детсада и школы, а также повалил много деревьев.
Пройдя Кушву, смерч направился вдоль Серовского тракта (трассы Екатеринбург — Нижний Тагил) в сторону Качканара, но до этого населенного пункта не дошел.
«Смерч, обрушившийся на Кушву — очень редкое природное явление, поскольку он прошел через населенный пункт. В России более 90 процентов смерчей, как правило, остаются незамеченными, так как зарождаются вдалеке от городов и дорог. Так, например, 8 мая этого года в Республике Коми были зафиксированы смерчи как минимум такой же интенсивности или даже более сильные, чем в Свердловской области», — рассказал Шихов.
Он уверен, что в ближайшие дни опасность возникновения смерчей на Урале остается высокой. В частности, они могут появиться в Пермском крае и на границе Свердловской и Тюменской областей, где в предыдущие дни был зафиксирован самый сильный дождь, когда-либо наблюдавшийся на Урале.