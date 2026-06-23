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Власти Башкирии взяли на контроль вопрос возврата детей из «Артека»

Детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 22 июня по 1 сентября 2026 года в республике приостанавливается прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в мероприятиях туристической направленности. Это решение, по его словам, принято для обеспечения безопасности несовершеннолетних.

В Минпросвещения России создан оперативный штаб, который координирует ситуацию. В ведомстве пояснили, что сейчас организован плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» к местам их постоянного проживания, на всем пути их сопровождают и координируют представители спецслужб, а заезд в «Алые паруса» был отменен. Всем детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах.

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин заявил, что ситуация с детьми из республики в «Артеке» находится на контроле регионального ведомства, вся информация родителям передается индивидуально, а сейчас прорабатывается вопрос выезда детей к месту жительства. Он также призвал ориентироваться только на официальные источники. В минпросвещения Башкирии подчеркнули, что принимаются все меры для безопасности и комфорта детей, передает «Башинформ».

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