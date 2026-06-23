Власти Башкирии взяли на контроль вопрос возврата детей из «Артека»

В Минпросвещения России создан оперативный штаб, который координирует ситуацию. В ведомстве пояснили, что сейчас организован плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» к местам их постоянного проживания, на всем пути их сопровождают и координируют представители спецслужб, а заезд в «Алые паруса» был отменен. Всем детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах.