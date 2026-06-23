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В Симферополе горит склад

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе огнеборцы тушат пожар на складе. Огонь охватил 140 «квадратов». На данный момент возгорание локализовано, сообщили в крымском главке МЧС России.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательного отряда. Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь локализован на площади 140 квадратных метров. Во время разведки звеном газодымозащитной службы было эвакуировано 3 газовых баллона», — указали спасатели.

Для определения причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России.

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