В Симферополе горит склад

На месте работают сотрудники пожарно-спасательного отряда. Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь локализован на площади 140 квадратных метров. Во время разведки звеном газодымозащитной службы было эвакуировано 3 газовых баллона», — указали спасатели.
Для определения причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше