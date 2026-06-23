В Прикамье бухгалтера отдела полиции осудили за хищение 5 млн рублей

Работавшая в отделе полиции города Соликамска бухгалтер за пять лет украла более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Бывшего финансового работника признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также бывший бухгалтер обязана возместить причиненный ущерб.
Как выяснилось в ходе расследования, осужденная с 2019 по 2024 годы похищала деньги, внося в электронные финансовые реестры недостоверные записи о перечислении средств. Всего она присвоила таким путем более пяти миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде Пермского края.