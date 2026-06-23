35-летняя женщина и трехлетний мальчик пострадали при пожаре в Воронеже

Сообщение спасателям поступило в 10:56. В двухкомнатной квартире загорелись домашние вещи в коридоре — площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Огонь удалось полностью потушить к 11:20. На месте работали пять отделений пожарных — всего 18 человек и 5 единиц техники.