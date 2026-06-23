Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кушве восстановили внешнее электроснабжение

В Кушве устраняют последствия торнадо.

Источник: Комсомольская правда

В Кушве 23 июня представители власти, а также энергетики, специалисты коммунальных и экстренных служб, медики работают над устранением последствий смерча, оказывают помощь людям, которые оказались без жилья.

Утром во вторник энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве — подача электричества идет по сетям напряжением 35−110 киловольт. Над полным восстановлением подачи электроэнергии сейчас работают 50 специалистов и 25 единиц спецтехники. Социальные объекты города — больницы, детские сады, запитаны от резервных источников питания.

Общественный транспорт в Кушве курсирует в штатном режиме, восстановлена подача водоснабжения, для горожан, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения.