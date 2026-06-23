В Кушве восстановили внешнее электроснабжение

В Кушве 23 июня представители власти, а также энергетики, специалисты коммунальных и экстренных служб, медики работают над устранением последствий смерча, оказывают помощь людям, которые оказались без жилья.
Утром во вторник энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве — подача электричества идет по сетям напряжением 35−110 киловольт. Над полным восстановлением подачи электроэнергии сейчас работают 50 специалистов и 25 единиц спецтехники. Социальные объекты города — больницы, детские сады, запитаны от резервных источников питания.
Общественный транспорт в Кушве курсирует в штатном режиме, восстановлена подача водоснабжения, для горожан, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения.