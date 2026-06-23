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В Пермском крае объявили «Ракетную опасность» днём 23 июня

ежим действует также на территории соседней Удмуртии и ряде других регионов.

Режим «Ракетной опасности» объявили в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.

Сообщение о введении режима появилось в 13:04. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Режим действует также на территории соседней Удмуртии и ряде других регионов.

В ведомстве напоминают алгоритм действий в случае, когда вы находитесь:

В здании: спуститесь по лестнице на первый или цокольный этаж;

Дома: сядьте на пол в ванной комнате или другом помещении, находящемся между несущими стенами и не имеющем окон;

На улице: укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;

В транспорте: выйдите и укройтесь. Если нет возможности покинуть салон, то необходимо отойти от окон, пригнуться и накрыть голову руками.

Напомним, в Перми опубликовали карту укрытий. В список вошли 1390 подвалов многоквартирных домов и подземных парковок, признанных пригодными для укрытия.

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