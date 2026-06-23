В Пермском крае объявили «Ракетную опасность» днём 23 июня

Режим «Ракетной опасности» объявили в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.
Сообщение о введении режима появилось в 13:04. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Режим действует также на территории соседней Удмуртии и ряде других регионов.
В ведомстве напоминают алгоритм действий в случае, когда вы находитесь:
В здании: спуститесь по лестнице на первый или цокольный этаж;
Дома: сядьте на пол в ванной комнате или другом помещении, находящемся между несущими стенами и не имеющем окон;
На улице: укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;
В транспорте: выйдите и укройтесь. Если нет возможности покинуть салон, то необходимо отойти от окон, пригнуться и накрыть голову руками.
Напомним, в Перми опубликовали карту укрытий. В список вошли 1390 подвалов многоквартирных домов и подземных парковок, признанных пригодными для укрытия.