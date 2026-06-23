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В Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность»

Напоминаем о правилах поведения при объявлении режима.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность». Оповещение опубликовано 23 июня в 13.07. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Жителей Пермского края просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Необходимо придерживаться мер безопасности и следить за оповещениями МЧС.

Напоминаем о правилах поведения при объявлении режима: если вы находитесь дома, то необходимо спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон, закрыть окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если тревога застала на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Также, на территории региона ввели режим «Ковер». Радиус распространения — 100 км.

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