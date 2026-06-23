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В США задержали еще двоих участников группы, готовившей атаку на Белый дом

В США продолжается расследование дела о срыве атаки беспилотников со взрывчаткой на Белый дом. Общее число задержанных достигло семи человек, двое из которых были пойманы в штатах Вашингтон и Миссури.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министерство юстиции США сообщило о расширении круга подозреваемых по делу о подготовке террористической атаки на Белый дом. Вслед за первыми пятью фигурантами, задержанными в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния, были пойманы еще двое предполагаемых сообщников.

По данным ведомства, 19 июня в штате Вашингтон был взят под стражу Уильям Фолкнер, а 21 июня в штате Миссури — Джордан Ринкер. Общее число задержанных по делу о срыве атаки беспилотников со взрывчаткой достигло семи человек.

Как ранее заявляли в Министерстве внутренней безопасности США, организатором нападения, планировавшегося на день рождения 45-го президента США Дональда Трампа, выступал мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Он был задержан в штате Небраска 14 июня.

Следствие квалифицировало произошедшее как новое покушение на жизнь Дональда Трампа. Всем задержанным грозят суровые меры наказания — вплоть до пожизненного тюремного заключения, а также крупные денежные штрафы в размере 250 тысяч долларов.

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