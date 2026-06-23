В США задержали еще двоих участников группы, готовившей атаку на Белый дом

Министерство юстиции США сообщило о расширении круга подозреваемых по делу о подготовке террористической атаки на Белый дом. Вслед за первыми пятью фигурантами, задержанными в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния, были пойманы еще двое предполагаемых сообщников.
По данным ведомства, 19 июня в штате Вашингтон был взят под стражу Уильям Фолкнер, а 21 июня в штате Миссури — Джордан Ринкер. Общее число задержанных по делу о срыве атаки беспилотников со взрывчаткой достигло семи человек.
Как ранее заявляли в Министерстве внутренней безопасности США, организатором нападения, планировавшегося на день рождения 45-го президента США Дональда Трампа, выступал мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Он был задержан в штате Небраска 14 июня.
Следствие квалифицировало произошедшее как новое покушение на жизнь Дональда Трампа. Всем задержанным грозят суровые меры наказания — вплоть до пожизненного тюремного заключения, а также крупные денежные штрафы в размере 250 тысяч долларов.