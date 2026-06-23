Число раненых при атаке ВСУ на автобус в Горловке выросло до 17

Количество мирных жителей, получивших ранения при ударе по общественному транспорту в Горловке (ДНР), увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 22 июня 2026 года в Калининском районе города. По данным мэрии, украинские вооруженные формирования атаковали пассажирский автобус, сбросив на него взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата.
Прокуратура Донецкой Народной Республики начала проверку по факту нападения на гражданский пассажирский транспорт в Горловке. Надзорное ведомство взяло на особый контроль соблюдение прав всех пострадавших в результате террористической атаки, произошедшей 22 июня.