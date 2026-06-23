Число раненых при атаке ВСУ на автобус в Горловке выросло до 17

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил об увеличении числа раненых до 17 человек после атаки на автобус. Прокуратура ДНР начала проверку по факту нападения на гражданский транспорт. Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав всех пострадавших в результате террористической атаки.