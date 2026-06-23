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Число раненых при атаке ВСУ на автобус в Горловке выросло до 17

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил об увеличении числа раненых до 17 человек после атаки на автобус. Прокуратура ДНР начала проверку по факту нападения на гражданский транспорт. Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав всех пострадавших в результате террористической атаки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Количество мирных жителей, получивших ранения при ударе по общественному транспорту в Горловке (ДНР), увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 июня 2026 года в Калининском районе города. По данным мэрии, украинские вооруженные формирования атаковали пассажирский автобус, сбросив на него взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата.

Прокуратура Донецкой Народной Республики начала проверку по факту нападения на гражданский пассажирский транспорт в Горловке. Надзорное ведомство взяло на особый контроль соблюдение прав всех пострадавших в результате террористической атаки, произошедшей 22 июня.