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В Волгодонске при пожаре погибла пожилая женщина

В Волгодонске произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Максима Горького, погибла 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Волгодонске произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Максима Горького, погибла 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели рассказали, что пожилую женщину нашли в собственной квартире при тушении возгорания. За ее жизнь боролись подоспевшие на вызов медики, однако пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.

Последствия пожара ликвидировали десять донских огнеборцев, было задействовано пять единиц техники.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стал неисправный электроприбор, сообщили в МЧС.

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