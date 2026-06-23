В Волгодонске при пожаре погибла пожилая женщина

В Волгодонске произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Максима Горького, погибла 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Спасатели рассказали, что пожилую женщину нашли в собственной квартире при тушении возгорания. За ее жизнь боролись подоспевшие на вызов медики, однако пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.
Последствия пожара ликвидировали десять донских огнеборцев, было задействовано пять единиц техники.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стал неисправный электроприбор, сообщили в МЧС.
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