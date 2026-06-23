Под Воронежем в реке Дон нашли тело мужчины

В Верхнемамонском районе местные жители достали из реки Дон тело неизвестного мужчины. Это случилось 22 июня в селе Гороховка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 23 июня.
— Сообщение в дежурную службу Главного управления МЧС поступило в 19:00. Личность погибшего пока не установлена, — добавили в ведомстве.
Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Железнодорожном районе Воронежа при пожаре в девятиэтажке пострадали 35-летняя женщина и трехлетний мальчик. Возгорание в квартире на 5-м этаже дома № 71 по улице Минской произошло днем 22 июня.
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