Под Воронежем в реке Дон нашли тело мужчины

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Железнодорожном районе Воронежа при пожаре в девятиэтажке пострадали 35-летняя женщина и трехлетний мальчик. Возгорание в квартире на 5-м этаже дома № 71 по улице Минской произошло днем 22 июня.