В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 23 июня

Ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает канал «Говорит Росавиация».
С 13:00 на территории Пермского края действуют режимы «Ракетной опасности» и «Ковёр».
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели на аэровокзале Перми. Как поясняют в пресс-службе Росавиации, они нужны для обеспечения безопасности полётов.
По данным онлайн-табло Большого Савино, отменены три рейса до Москвы, ещё три рейса — до Нарьян-Мара, Хургады и столицы. До Перми задерживается шесть рейсов, три отменены.
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