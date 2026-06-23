Подросток утонул в Пинском районе

Как отметили в ведомстве, трагедия произошла вечером 22 июня: четверо юношей приехали в деревню Красово, где они решили искупаться в реке Припять. В какой-то момент 15-летний мальчик ушел под воду и из-за сильного течения не смог выплыть.
Его товарищи обратились за помощью к хозяину ближайшего дома, который попытался самостоятельно найти юношу в реке. Позже спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли тело подростка из воды без признаков жизни.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
«Установлено, что место, где плавали подростки, не оборудовано для купания», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что все обстоятельства произошедшего установит Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.
За последние несколько дней это уже второй случай гибели несовершеннолетних на водах. Вчера вблизи деревни Климовичи Минского района утонул 16-летний житель столицы.