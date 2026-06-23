Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 190 тысяч га

На утро 23 июня площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 191,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
В Лесопожарном центре добавили, что ситуация остается напряженной, но «полностью контролируемой». Так, на севере края сейчас работают более 1900 человек, в том числе из других регионов. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик.
Обстановку осложняет жара, отсутствие осадков и наличие поврежденных участков тайги.
За минувшие сутки удалось ликвидировать девять пожаров на площади 16,5 тысячи га в семи лесничествах. Большинство очагов возникло из-за гроз.
При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.