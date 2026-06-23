Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 190 тысяч га

Площадь пожаров в Красноярском крае продолжает расти.

Источник: Комсомольская правда

На утро 23 июня площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 191,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Лесопожарном центре добавили, что ситуация остается напряженной, но «полностью контролируемой». Так, на севере края сейчас работают более 1900 человек, в том числе из других регионов. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик.

Обстановку осложняет жара, отсутствие осадков и наличие поврежденных участков тайги.

За минувшие сутки удалось ликвидировать девять пожаров на площади 16,5 тысячи га в семи лесничествах. Большинство очагов возникло из-за гроз.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.