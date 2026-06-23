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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

ВСУ нанесли комбинированный удар по Белгородской области, используя ракеты и беспилотники. В Алексеевке ликвидирован пожар на предприятии, в Шебекино и Новой Таволжанке повреждены дома, а в поселке Пролетарский ранен боец.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Белгородская область подверглась массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины, затронувшим сразу четыре муниципалитета региона. Как сообщает оперативный штаб, одной из целей стала Алексеевка, где зафиксирован ракетный обстрел. В результате попадания боеприпасов на территории местного предприятия возник пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован силами противопожарной службы.

Помимо ракетного обстрела, область подверглась интенсивным налетам беспилотных летательных аппаратов:

  • Ракитянский округ: в поселке Пролетарский в результате детонации БПЛА поврежден микроавтобус, осколочное ранение получил боец подразделения «Орлан». После оказания помощи от госпитализации он отказался.
  • Шебекинский округ: в селе Новая Таволжанка в результате атак дронов полностью сгорело одно домовладение, еще два частных дома получили повреждения. В самом Шебекино зафиксированы повреждения частного дома и микроавтобуса.
  • Грайворон: в результате детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и автомобиль.

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