ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

Белгородская область подверглась массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины, затронувшим сразу четыре муниципалитета региона. Как сообщает оперативный штаб, одной из целей стала Алексеевка, где зафиксирован ракетный обстрел. В результате попадания боеприпасов на территории местного предприятия возник пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован силами противопожарной службы.
Помимо ракетного обстрела, область подверглась интенсивным налетам беспилотных летательных аппаратов:
- Ракитянский округ: в поселке Пролетарский в результате детонации БПЛА поврежден микроавтобус, осколочное ранение получил боец подразделения «Орлан». После оказания помощи от госпитализации он отказался.
- Шебекинский округ: в селе Новая Таволжанка в результате атак дронов полностью сгорело одно домовладение, еще два частных дома получили повреждения. В самом Шебекино зафиксированы повреждения частного дома и микроавтобуса.
- Грайворон: в результате детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и автомобиль.
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