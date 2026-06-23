СК рассказал подробности смертельного ДТП с подростками в Кличевском районе

После ДТП владелец машины скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 (допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления, повлекший по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.