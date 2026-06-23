СК рассказал подробности смертельного ДТП с подростками в Кличевском районе

По данным следствия, вечером 21 июня 36-летний житель Кличева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил 16-летнего школьника сесть за руль его автомобиля. Прав на управление автомобилем у школьника не было.
В машине находились также две его 15-летние одноклассницы и 16-летний учащийся колледжа.
На автодороге Кличев — Смолярня — Буднево подросток не справился с управлением. Машина вылетела в левый по ходу движения кювет и несколько раз опрокинулась.
«В результате аварии 16-летний пассажир погиб, одна из девочек госпитализирована», — сообщили в СК.
Отмечается, что несовершеннолетний водитель помог пострадавшим, а также вызвал экстренные службы и оставался на месте до прибытия сотрудников милиции.
После ДТП владелец машины скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 (допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления, повлекший по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Следственный комитет призвал родителей усилить контроль за детьми, жестко пресекать любые попытки сесть за руль без прав и регулярно разъяснять им смертельную опасность подобных поступков.
«Эта трагедия — наглядное и страшное напоминание о том, что халатность взрослых в сочетании с беспечностью подростков стоит человеческих жизней», — обратили внимание в ведомстве.